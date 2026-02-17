الأخبار
تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟

وسام نصرالله الكاتب: وسام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-17 | 13:11
مشاهدات عالية
0min
تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟

 
 
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
16:23

رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام الخميس والجمعة

LBCI
أخبار دولية
16:18

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في انهيارين جليديين بجبال الألب الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
16:12

إيران تستدعي السفير الألماني

LBCI
أخبار دولية
15:40

فانس: إيران لا تزال غير مستعدة لقبول بعض "الخطوط الحمر" لترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
منوعات
2026-02-09

حادثة صادمة في إحدى الحضانات الأميركية: قدّمت الدواء للأطفال على أنه حلوى ثم حلّت الكارثة!

LBCI
منوعات
2025-09-03

مشهد يخيف المارة... محاولة اعتقال ومطاردة جنونية في شمال لندن (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
2025-10-28

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-28

وزير الاقتصاد: رفعنا مستوى الغرامات على المولدات المخالفة... والمسيرة مستمرة في كل المناطق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:53

مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

"أكرم من مين" ينطلق غدا... والنجمة الذهبية نوال الزغبي تشارك في حلقته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما جرى بين إيران وأميركا في جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الدولة في طرابلس إلى جانب الناس والمرافق الحيوية للنهوض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اجتماع لـ"الخماسية" خصص للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش... وهذا ما قاله السفير المصري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:19

تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب

LBCI
خبر عاجل
10:58

دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
اقتصاد
06:48

البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها

LBCI
أمن وقضاء
12:16

الجيش: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة كفرشوبا - حاصبيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام

