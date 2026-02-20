الأخبار
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
2026-02-20 | 06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
الشؤون المحلية والإقليمية بحثها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اكد ان وجهات النظر كانت متطابقة تماما.
وتم التوافق على أن يكون الثنائي هو المنصة التي تؤسس لوحدة وطنية لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي ينبغي أن يواجهها لبنان حين يستهدف في سيادته وأمنه وإستقراره.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
المحلية
والإقليمية
ورعد...
وتطابق
وجهات
النظر
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
السابق
