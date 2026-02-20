الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر

الشؤون المحلية والإقليمية بحثها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اكد ان وجهات النظر كانت متطابقة تماما.



وتم التوافق على أن يكون الثنائي هو المنصة التي تؤسس لوحدة وطنية لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي ينبغي أن يواجهها لبنان حين يستهدف في سيادته وأمنه وإستقراره.