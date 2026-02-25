خلف من بعبدا: النواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم

أكد النائب ملحم خلف من القصر الجمهوري في بعبدا أنه "لا يوجد اي طلب خارجي يقضي بعدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، والنواب لا يملكون حق التمديد لولايتهم لان الاقتراع هو حق الشعب اللبناني وليس ملكاً لهم."