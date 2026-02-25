طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية

في ظلّ تصاعد الاعتراضات على قرار الحكومة فرض زيادة قدرها 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس يوم غضب غدًا، مع تحرّك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية تُعلَن من ساحة رياض الصلح.



ودعا طليس السائقين العموميين إلى عدم التلاعب بالتعرفة قبل صدور أي قرار رسمي.