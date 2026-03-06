ما جديد التحرك الرئاسي لاخراج لبنان من الكارثة؟

في قصر بعبدا، تستمر اتصالات وتحركات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بهدف اخراج لبنان من المحنة التي يمر فيها، وهو عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الخصوص.



هل من جديد حول التحرك الرئاسي لاخراج لبنان من الكارثة؟