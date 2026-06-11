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إجتماع للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة علامة مع قائد بعثة اليونيفيل ومعاونه السياسي
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-11 | 08:18
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إجتماع للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة علامة مع قائد بعثة اليونيفيل ومعاونه السياسي
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إجتماع للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة علامة مع قائد بعثة اليونيفيل ومعاونه السياسي
في مجلس النواب، اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، برئاسة النائب فادي علامة، مع قائد بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) ومعاونه السياسي، وعقب الاجتماع عرض علامة اقتراحات يجري ادراستها للمرحلة التي تتبع انتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان نهاية العام الحالي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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