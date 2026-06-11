في وزارة الإعلام... إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الأخبار المضللة

في وزارة الإعلام، أُطلقت الحملة الوطنية لمكافحة الأخبار المضللة تحت شعار "كون جزء من الحقيقة... مش من التضليل"، بالتعاون مع اليونيفيل، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الإعلامي وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات ومواجهة انتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل.