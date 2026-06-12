هدنة لـ60 يوماً ومفاوضات نووية مرتقبة: لبنان في صلب التفاهمات المحتملة

من الملف الإيراني - الأميركي وآخر ما سُجل في بورصته المتأرجحة قبل بعض الوقت؛ إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأنه تسنى التوصل إلى نص نهائي متفق عليه، لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



قبل ذلك، كان نائب الرئيس الاميركي جي دي فانس يتحدث عن الكثير من المعلومات المضللة حول الإتفاق المحتمل وأن الإيرانيين لن يتلقوا أموالاً لمجرد توقيع إتفاق.



التشكيك الاميركي قابله تفاؤل إيراني نادر: عباس عراقجي يقول عبر أكس؛ التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى.