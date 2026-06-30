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o
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o
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كسروان
27
o
متن
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بعد السياسة و الطائفية... للمونديال دور في إنقسام الشارع اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-30 | 13:27
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بعد السياسة و الطائفية... للمونديال دور في إنقسام الشارع اللبناني
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بعد السياسة و الطائفية... للمونديال دور في إنقسام الشارع اللبناني
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