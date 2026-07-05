زحلة تسعى إلى تعزيز حضور العرق اللبناني في الأسواق العالمية

شكّل يوم العرق اللبناني، الذي دعت إليه وزارة الزراعة بالتعاون مع بلدية زحلة وغرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع، مناسبةً لتسليط الضوء على صناعة العرق اللبنانية وما شهدته من تطور، مع إدخال نكهات جديدة أسهمت في تنويع هذا المنتج التقليدي وتقديمه بأساليب عصرية.



وتسعى زحلة، التي ارتبط اسمها تاريخيًا بصناعة العرق، إلى تعزيز حضوره في الأسواق العالمية، على غرار النبيذ اللبناني، بوصفه أحد أبرز المنتجات التراثية التي تعكس الهوية اللبنانية.