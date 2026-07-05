الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زحلة تسعى إلى تعزيز حضور العرق اللبناني في الأسواق العالمية
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-05 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
زحلة تسعى إلى تعزيز حضور العرق اللبناني في الأسواق العالمية
0
min
زحلة تسعى إلى تعزيز حضور العرق اللبناني في الأسواق العالمية
شكّل يوم العرق اللبناني، الذي دعت إليه وزارة الزراعة بالتعاون مع بلدية زحلة وغرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع، مناسبةً لتسليط الضوء على صناعة العرق اللبنانية وما شهدته من تطور، مع إدخال نكهات جديدة أسهمت في تنويع هذا المنتج التقليدي وتقديمه بأساليب عصرية.
وتسعى زحلة، التي ارتبط اسمها تاريخيًا بصناعة العرق، إلى تعزيز حضوره في الأسواق العالمية، على غرار النبيذ اللبناني، بوصفه أحد أبرز المنتجات التراثية التي تعكس الهوية اللبنانية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
تعزيز
العرق
اللبناني
الأسواق
العالمية
التالي
في طهران... صلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه
افتتاح موسم الخيم البحرية على شاطئ محمية صور... كيف تبدو الأجواء اليوم؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-13
الكرملين بشأن مسعى ترامب لفرض حصار على الموانئ الإيرانية: تفاصيل كثيرة لا تزال غامضة ومثل هذه الإجراءات ستكون سلبية على الأسواق العالمية
آخر الأخبار
2026-04-13
الكرملين بشأن مسعى ترامب لفرض حصار على الموانئ الإيرانية: تفاصيل كثيرة لا تزال غامضة ومثل هذه الإجراءات ستكون سلبية على الأسواق العالمية
0
أخبار لبنان
2026-04-22
الجميل التقى وفدا من بلدية دبل: لدعم صمود الأهالي وتعزيز حضور الدولة إلى جانبهم
أخبار لبنان
2026-04-22
الجميل التقى وفدا من بلدية دبل: لدعم صمود الأهالي وتعزيز حضور الدولة إلى جانبهم
0
أخبار لبنان
2026-06-20
وزيرة السياحة من زحلة: البردوني جزء من ذاكرة اللبنانيين وزحلة وجهة سياحية على مدار السنة
أخبار لبنان
2026-06-20
وزيرة السياحة من زحلة: البردوني جزء من ذاكرة اللبنانيين وزحلة وجهة سياحية على مدار السنة
0
أخبار دولية
2026-06-16
قادة السبع يسعون لحلّ في أوكرانيا بحضور زيلينسكي
أخبار دولية
2026-06-16
قادة السبع يسعون لحلّ في أوكرانيا بحضور زيلينسكي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:59
في طهران... صلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه
أخبار دولية
06:59
في طهران... صلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه
0
تقارير نشرة الاخبار
06:51
افتتاح موسم الخيم البحرية على شاطئ محمية صور... كيف تبدو الأجواء اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
06:51
افتتاح موسم الخيم البحرية على شاطئ محمية صور... كيف تبدو الأجواء اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
05:51
فضل الله: السلطة في لبنان وقعت اتفاقاً مع العدو الإسرائيلي لا يوجد أي بند فيه لمصلحة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
05:51
فضل الله: السلطة في لبنان وقعت اتفاقاً مع العدو الإسرائيلي لا يوجد أي بند فيه لمصلحة لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
16:24
وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
16:24
وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-06-29
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
2026-06-29
إنخفاض في أسعار المحروقات
0
أمن وقضاء
2026-06-11
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
أمن وقضاء
2026-06-11
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
0
خبر عاجل
2026-06-06
وزير الأشغال للـLBCI من مطار رينيه معوض - القليعات: حلم وتحقّق وكل شيء يتحقّق اذا كانت الإرادة موجودة
خبر عاجل
2026-06-06
وزير الأشغال للـLBCI من مطار رينيه معوض - القليعات: حلم وتحقّق وكل شيء يتحقّق اذا كانت الإرادة موجودة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-08
حتى المُعوّقون يتم استغلالهم... فضيحة من العيار الثقيل أبطالها أطبّاء وموظفون والمحصلة: فيراري ولامبورغيني
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-08
حتى المُعوّقون يتم استغلالهم... فضيحة من العيار الثقيل أبطالها أطبّاء وموظفون والمحصلة: فيراري ولامبورغيني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:59
في طهران... صلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه
أخبار دولية
06:59
في طهران... صلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه
0
تقارير نشرة الاخبار
06:52
زحلة تسعى إلى تعزيز حضور العرق اللبناني في الأسواق العالمية
تقارير نشرة الاخبار
06:52
زحلة تسعى إلى تعزيز حضور العرق اللبناني في الأسواق العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:51
افتتاح موسم الخيم البحرية على شاطئ محمية صور... كيف تبدو الأجواء اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
06:51
افتتاح موسم الخيم البحرية على شاطئ محمية صور... كيف تبدو الأجواء اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
05:51
فضل الله: السلطة في لبنان وقعت اتفاقاً مع العدو الإسرائيلي لا يوجد أي بند فيه لمصلحة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
05:51
فضل الله: السلطة في لبنان وقعت اتفاقاً مع العدو الإسرائيلي لا يوجد أي بند فيه لمصلحة لبنان
0
أخبار لبنان
05:05
الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمنًا لأي تفاهم إقليمي أو دولي ولا أن يتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات
أخبار لبنان
05:05
الراعي: لا يجوز أن يكون لبنان ثمنًا لأي تفاهم إقليمي أو دولي ولا أن يتحول إلى ساحة لتصفية الصراعات
0
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:24
وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
16:24
وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال
تقارير نشرة الاخبار
14:31
مصر تفرح الملايين وتدخل التاريخ من الباب العريض في المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تشييع خامنئي… إيران تعرض تماسكها بعد الاغتيال
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تشييع خامنئي… إيران تعرض تماسكها بعد الاغتيال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:15
تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
06:15
تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟
2
حال الطقس
04:19
تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:19
تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
3
أمن وقضاء
05:02
الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل
أمن وقضاء
05:02
الجيش يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة ويفكّك ٤ قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في النبطية وبنت جبيل
4
تقارير نشرة الاخبار
13:47
زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي… الولايات المتحدة تصنع عرسها الملكي
5
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس ترامب
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو طلب تأجيل العملية بمنطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بطلب من الرئيس ترامب
6
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
خبر عاجل
14:04
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: ترامب طلب عدم تفجير الوضع في لبنان حتى لا تتعرقل الاتصالات التي يجريها مع إيران
7
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
أمن وقضاء
04:17
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك حكيّم يوضح للـLBCI مسألة الباخرة السياحية في مرفأ جونية
8
آخر الأخبار
13:18
ترامب لأكسيوس: فوجئت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي فقد كنت أعتقد أن الناس كانوا يكرهونه
آخر الأخبار
13:18
ترامب لأكسيوس: فوجئت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي فقد كنت أعتقد أن الناس كانوا يكرهونه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More