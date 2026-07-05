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في طهران... صلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه

تُقام في طهران، صلاة على جثمان المرشد الإيراني آية الله على خامنئي، في اليوم الثاني من مراسم تشييعه التي تُشارك فيها حشود كبيرة.