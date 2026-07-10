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إيران تتوعد بالرد... وتحرك قطري لإحياء مسار التفاوض

تقارير نشرة الاخبار
2026-07-10 | 19:09
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إيران تتوعد بالرد... وتحرك قطري لإحياء مسار التفاوض
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إيران تتوعد بالرد... وتحرك قطري لإحياء مسار التفاوض

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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