الحجار شدد للـLBCI على أهمية لقاء في باريس يطلب المساهمة في دعم لبنان

شدد وزيرُ الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وخلال مشاركتِه في لقاءٍ من باريس عقدَ بدعوةٍ من رئيسِ مجلس الشيوخ الفرنسي تحت عنوان "التضامنُ من أجل لبنان"، في حديث للـLBCI على اهمية هذا اللقاء الذي يطلب المساهمة في دعم لبنان.



كما اطلق الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي البصمة البيومترية لإنجاز جواز السفر اللبناني في الخارج، وذلك في مقر السفارة اللبنانية في باريس، بحضور السفير ربيع الشاعر وأبناء الجالية اللبنانية.