ترامب: إيران تريد التوصل لتسوية وسنرى ما إذا كان يتسنى التوصل إلى تسوية معهم

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفراج عن مواطنة أميركية كانت محتجزة في إيران بأنه "بادرة حسن نية".ظ



وكان قد صرّح أن إيران تريد التوصلَ لتسويةٍ وسنرى ما إذا كان يتسنى التوصلْ إلى تسويةٍ معهم.