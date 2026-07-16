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سجالات نيابية في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية وهذه أبرز البنود التي أقرت…

تقارير نشرة الاخبار
2026-07-16 | 07:58
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سجالات نيابية في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية وهذه أبرز البنود التي أقرت…
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سجالات نيابية في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية وهذه أبرز البنود التي أقرت…

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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