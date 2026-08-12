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o
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العين الاسرائيلية على تلة علي الطاهر عزم على تنفيذ عملية واسعة
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-12 | 13:38
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العين الاسرائيلية على تلة علي الطاهر عزم على تنفيذ عملية واسعة
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العين الاسرائيلية على تلة علي الطاهر عزم على تنفيذ عملية واسعة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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