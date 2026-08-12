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ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-12 | 13:39
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ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟
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ضباط سوريون من النظام السابق موجودون في لبنان؟

 
 
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