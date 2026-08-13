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وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف

تقارير نشرة الاخبار
2026-08-13 | 13:43
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وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف
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وقفة لقطاع الشباب في التيار الوطنيّ الحر أمام نصب الجنديّ المجهول في المُتحف

 
 
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