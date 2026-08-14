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الطير طار… والكتاب لم يصل بعد! هذه حالة الطوارئ في لبنان

يارا ضرغام الكاتب: يارا ضرغام
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-14 | 13:09
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الطير طار… والكتاب لم يصل بعد! هذه حالة الطوارئ في لبنان
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الطير طار… والكتاب لم يصل بعد! هذه حالة الطوارئ في لبنان

 
 
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