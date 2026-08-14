مقدمة النشرة المسائية 14-8-2026

في لبنان "مضيق علي الطاهر" عقدة العقد في وجه أي تقدم في المفاوضات. وفي الخليج "مضيق هرمز" عقدة العقد في وجه اي تقدم في المفاوضات.



نجحت الولايات المتحدة في فصل مسار جنوب لبنان عن مسار إيران، لكن إيران نجحت في إعادة ربط مسار الجنوب بمسار الخليج من خلال إفهام الجميع أن قرار علي الطاهر في يدها، وهنا يبرز السؤال: كيف ستواجه واشنطن وتل ابيب نجاح طهران في إعادة ربط جنوب لبنان، من خلال أنفاق علي الطاهر بمسار إيران؟ هل سيكون ذلك من خلال تفجيرها، والذهاب إلى الجولة الثامنة في أيلول المقبل، إذا ما انعقدت، بورقة تطهير علي الطاهر؟



حزب الله بلسان الأمين العام الشيخ نعيم قاسم يصف المناطق التجريبية بالبدعة، متهمًا السلطة اللبنانية بأنها تعطي ضمانات لأسرائيل، ومعتبرًا أن اتفاق الإطار حرم السلطة من المطالبة بحقها، داعيًا السلطة إلى العودة عن الخطأ لا بل الخطيئة.



في انتظار الأجوبة، تبدو الأوضاع في الخليج إلى مزيد من التصعيد: إيران أعطت جوابًا نهائيًا أن مضيق هرمز تحت سيطرتها، وهذا الواقع يحاول الرئيس ترامب دحضه بمختلف الوسائل لكن النتيجة لم تكن موفقة حتى الساعة، وأن فتح مضيق هرمز يتعثر.

البداية من مكان آخر من الروتين الإداري والبيروقراطية التي تنبئ بأن تتحول إلى كارثة.