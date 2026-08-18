الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب
الكاتب:
وسام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-18 | 13:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب
0
min
المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
غزة
إسرائيل
السلاح
انسحاب
التالي
لؤي يعود إلى بيته... والمستوطنون عند الباب
مقدمة النشرة المسائية 18-8-2026
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:06
السفير السعودي يزور كليمنصو
أخبار لبنان
14:06
السفير السعودي يزور كليمنصو
0
آخر الأخبار
13:55
الخارجية الإيرانية: أبلغنا موظفَين في السفارة الفرنسية في طهران بأنهما غير مرغوب فيهما وبحظر دخولهما البلاد
آخر الأخبار
13:55
الخارجية الإيرانية: أبلغنا موظفَين في السفارة الفرنسية في طهران بأنهما غير مرغوب فيهما وبحظر دخولهما البلاد
0
آخر الأخبار
13:50
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا في غزة قادة كتيبة من النخبة أثناء اجتماعهم بينهم قائد سرية و3 قادة فصائل
آخر الأخبار
13:50
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا في غزة قادة كتيبة من النخبة أثناء اجتماعهم بينهم قائد سرية و3 قادة فصائل
0
أخبار دولية
13:47
هيئة بحرية: استهداف سفينة شحن بمقذوفات مجهولة الهوية قبالة اليمن
أخبار دولية
13:47
هيئة بحرية: استهداف سفينة شحن بمقذوفات مجهولة الهوية قبالة اليمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-04-05
ترامب: أنقذنا الطيار الأميركي في وضح النهار وهو أمر غير معتاد بعد أن قضينا 7 ساعات فوق إيران بينما كانت القوات الإيرانية تبحث عنه بشكل مكثف وكانت تقترب منه
خبر عاجل
2026-04-05
ترامب: أنقذنا الطيار الأميركي في وضح النهار وهو أمر غير معتاد بعد أن قضينا 7 ساعات فوق إيران بينما كانت القوات الإيرانية تبحث عنه بشكل مكثف وكانت تقترب منه
0
آخر الأخبار
2026-03-13
غارة ثانية على المبنى المهدد في العباسية دمرته بالكامل
آخر الأخبار
2026-03-13
غارة ثانية على المبنى المهدد في العباسية دمرته بالكامل
0
آخر الأخبار
2026-03-18
الجيش الإسرائيلي: أنهينا أمس سلسلة من الغارات استهدفت مراكز قيادة النظام الإيراني
آخر الأخبار
2026-03-18
الجيش الإسرائيلي: أنهينا أمس سلسلة من الغارات استهدفت مراكز قيادة النظام الإيراني
0
أخبار دولية
2026-02-05
غوتيريش: انتهاء أجل معاهدة نيو ستارت "لحظة حرجة"
أخبار دولية
2026-02-05
غوتيريش: انتهاء أجل معاهدة نيو ستارت "لحظة حرجة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الطقس كالحرب يضغط على طرق التجارة العالمية… كيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الجفاف يؤثّر على حركة البضائع وإرتفاع الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنان في بينالي البندقية للعمارة… حين يصبح الإبداع طريقةً لقراءة البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حوادث طيران بالطيور في مطار بيروت وطائر غريب يغزو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قصف مطار أبو الظهور... رسائل إسرائيلية إلى تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بسوريا... فما هي أسباب الضربة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بسوريا... فما هي أسباب الضربة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لؤي يعود إلى بيته... والمستوطنون عند الباب
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لؤي يعود إلى بيته... والمستوطنون عند الباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
المرحلة الثانية في غزة: إسرائيل تشترط نزع السلاح… ولا موعد للانسحاب
0
أخبار لبنان
13:12
سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان
أخبار لبنان
13:12
سامي الجميّل استقبل وفداً من American Task Force on Lebanon: نعوّل على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
أمن وقضاء
09:17
قاما بأعمال ابتزاز وفرض خوات على زوّار مدافن باب الرمل بطرابلس... قوى الأمن تعمّم صورة موقوفَين
2
أخبار لبنان
02:40
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز
أخبار لبنان
02:40
انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعري المازوت والغاز
3
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-08-2026
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-08-2026
4
خبر عاجل
14:19
ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
خبر عاجل
14:19
ترامب يقول إن أميركا لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران
5
خبر عاجل
04:15
محكمة الجنايات السورية: الحكم بإعدام وسيم الأسد بعد إدانته بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية
خبر عاجل
04:15
محكمة الجنايات السورية: الحكم بإعدام وسيم الأسد بعد إدانته بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية
6
أخبار لبنان
07:53
الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات
أخبار لبنان
07:53
الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات
7
آخر الأخبار
14:42
عراقجي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق وعلى الأكراد التيقظ لعمليات زرع الفتنة
آخر الأخبار
14:42
عراقجي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب رئيس وزراء كردستان العراق وعلى الأكراد التيقظ لعمليات زرع الفتنة
8
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
أخبار دولية
15:31
كوشنر: المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More