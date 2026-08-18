مقدمة النشرة المسائية 18-8-2026

الوضع مقفل: من مضيق هرمز إلى علي الطاهر مرورًا بالإمارات.



من هرمز، الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر خريطة على تروث سوشال، تظهر مضيق هرمز وتصفه بأنه "أرض أميركية جديدة".



هذا نظريًا... عمليًا، إيران تتحكم بالمضيق.



قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز مغادرة الخليج.



إلى الإمارات، فبعد هدوء، دعت الإمارات سكانها إلى الاحتماء، محذرة من "تهديد صاروخي محتمل" هو الأول من نوعه منذ أسابيع. وجاء في التنبيه الصادر عن وزارة الداخلية: "نظرا للأوضاع الحالية تهديد محتمل، يرجى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة وانتظر التعليمات الرسمية".



ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها رصدت صاروخين بالستيين، أحدهما سقط خارج المياه الإقليمية، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية للإمارات.



إلى لبنان حيث يبدو موقع علي الطاهر أمام تأزم جديد. حزب الله، بلسان النائب حسن عز الدين، أعلن التمسك بموقع علي الطاهر ورفض تسليمه للجيش اللبناني. واللافت أن عز الدين استحدث معادلة جديدة أساسها علي الطاهر بدعم إيراني فأعلن أن إيران كما وضعت معادلة في ما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد ترسم معادلة جديدة في ما يخص علي الطاهر.



في هذه الأجواء يتوجه الرئيس جوزاف عون إلى روما لعقد مباحثات ستركز خصوصا على مستقبل القوات الدولية في الجنوب بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة "اليونيفيل" نهاية العام الحالي.