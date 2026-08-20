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بين مدارج الإقلاع والهبوط والهنغارات الطيور تحتل المطار والـLBCI توثّق خطورتها

مارون ناصيف الكاتب: مارون ناصيف
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-20 | 13:11
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بين مدارج الإقلاع والهبوط والهنغارات الطيور تحتل المطار والـLBCI توثّق خطورتها
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بين مدارج الإقلاع والهبوط والهنغارات الطيور تحتل المطار والـLBCI توثّق خطورتها

 
 
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