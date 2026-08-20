مقدّمة النّشرة المسائيّة 20-08-2026

تقدّمت اليوم الملفات الاقتصادية على السياسية:تحريك للتصدير اللبناني إلى السعودية، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين لبنان والإمارات، لكن العقدة السياسية العسكرية ولاسيما في الجنوب باقية على حالها.إسم هذه العقدة: علي الطاهر، ملفُها يجول على العواصم من دون أن يتبلور، وما زال موضع أخذ ورد وشروط وشروط مضادة، فهل يتم البت بهذا الملف قبل جولة المفاوضات الثامنة المفترضة مطلع ايلول؟لكن الملف الذي يشغَل العالم اليوم هو ملف الحصار المالي والاقتصادي الأميركي لايران، ويبدو أن الرئيس ترامب يصعِّد حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذا الباب، وتندرج في هذا الإطار الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في وجه إيران.العالم يترقب الموقف الصيني خصوصًا من هذه الإجراءات، وهي قادرة على التقليل من وقْع هذا الحصار.عسكريًا، تصعيد حوثي ضد السعودية:يحيى السريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، أعلن اليوم أن الجماعة نفذت هجومين بطائرات مسيرة على السعودية استهدفا ما وصفه بأنه "هدف حساس" في مطار نجران ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في نجران. ولم يصدر بعد أي تأكيد من الجانب السعودي.بالعودة إلى محلياتنا، الطيور تسابق الطائرات إلى المدرَّجات في مطار بيروت، فإلى متى الانتظار للمعالجة بالسرعة الممكنة قبل فوات الأوان حين لا يعود ينفعُ الندم وتقاذُف المسؤوليات.