الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Miss World
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه

تقارير نشرة الاخبار
2026-09-05 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه

اعتبر وزير العدل عادل نصار ‏من الجامعة اللبنانية التي استقبلت زهاء 1200 طالب تقدموا لمباراة معهد القضاة، أن "المعيار الوحيد للاختيار سيكون العلم الكفاءة الشفافية والمعايير الموضوعية".



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها نصار على مراكز امتحانات الدخول إلى معهد الدروس القضائية التي أُجريت ظهر اليوم في مبنى كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية – الحدت، وهي الامتحانات الأولى التي تُعقد لاختيار قضاة جدد منذ ثماني سنوات. وقد جرت الجولة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.



وبعد جولة للوزير على قاعات المباريات، قال: "الجامعة اللبنانية استقبلت مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية. لم تُجرَ أي مباراة لاختيار قضاة جدد منذ ثماني سنوات. والامتحانات تُنظم في الجامعة اللبنانية بحضور رئيس الجامعة. إن اللجنة الفاحصة ومجلس القضاء الأعلى تواجدا في مقر الجامعة منذ الساعة السادسة إلا ربعا صباحاً لوضع الأسئلة وضمان عدم تسريبها، بحيث تجرى الامتحانات بهدوء ورصانة وجدية تامة".



واعتبر الخطوة "أساسية نحو الأمام لتجديد القضاء وتفعيله، لا سيما بعد انقطاع دخول قضاة جدد للمعهد لهذه المدة". وأشار إلى "أعمال الترميم والتأهيل التي شهدها مبنى المعهد ليكون جاهزاً لاستقبال الطلاب، بالتوازي مع تحديث البرامج بالتنسيق مع معهد القضاة الفرنسي، وتدريب القضاة المدرسين في فرنسا لضمان توافر جميع الشروط اللازمة لتطوير المناهج، وتدريب الطلاب على مواضيع أساسية مثل القضايا المالية، حقوق الإنسان، فلسفة القانون، بالإضافة إلى المواد الكلاسيكية كالموجبات والعقود والقانونين التجاري والجزائي".



وشكر لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى واللجنة الفاحصة متابعتهم الحثيثة، مشدداً على "أهمية مواكبة جميع الخطوات التقدمية في القطاع القضائي". وأشار إلى "تحقيقات مرفأ بيروت التي بلغت مرحلة متقدمة"، متطرقاً إلى "ارتفاع الإنتاجية في محاكم بعبدا بنسب تراوحت بين 87% و400% حسب القطاعات، وإلى إعداد قوانين تتعلق باستقلالية القضاء العدلي والإداري لإحالتها إلى مجلس النواب"، منوها "بجهود القضاة والمحامين القاصدين قاعة المحاكمات في سجن رومية لتسهيل المحاكمات ومعالجة الملفات المتراكمة".



وفي رده على أسئلة الصحافيين بشأن أعداد المتقدمين والنتائج، أوضح أن "عدد الطلاب المسجلين والمتقدمين للامتحانات يتراوح بين 1000 و1200 طالب، فيما يبلغ العدد المقرر انتقاؤهم مبدئياً نحو 45 قاضياً"، مؤكداً أن "المعيار الوحيد للاختيار هو العلم والأهلية والكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية".



وعن موعد صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت، أفاد بأنه "بعد أن ختم المحقق العدلي الملف وأحاله إلى النيابة العامة، تبين بعد المراجعة أن إنجاز العمل يرتقب أن يكون خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

إجراء

مباريات

الدخول

القضاء:

تندرج

عملية

تجديد

القضاء

وإصلاحه

لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-22

مجلس القضاء الأعلى حدد ٥ أيلول موعدا لبدء مباراة تعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-31

مجلس القضاء الأعلى: لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة على موقعنا الإلكتروني ولوحة الاعلانات

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-08

تضرّر مركز الدفاع المدني في بلدة الدوير - قضاء النبطية جراء استهداف قريب منه

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-14

كلية العلوم: إجراء مباراة الدخول إلى مرحلة الإجازة بمشاركة أكثر من 3500 مرشّح في أجواء هادئة ومنظمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-31

غارة استهدفت منزلاً في النجارية قضاء صيدا

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-18

سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: إسرائيل تلتزم بالاتفاق إذا لم يخالف حزب الله

LBCI
أخبار دولية
2026-05-10

ترامب يرفض ردّ إيران على الاقتراح الأميركي لإنهاء الحرب

LBCI
أخبار دولية
2026-02-01

12 قتيلا في ضربة بمسيّرة روسية طالت حافلة تقل عمال منجم في أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:43

بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

نصار جال في مركز إجراء مباريات الدخول إلى معهد القضاء: خطوة تندرج في سياق عملية تجديد القضاء وإصلاحه

LBCI
عالم الطبخ
06:19

شاورما الدجاج والثوم… نكهة شرقية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
06:05

السفير الأميركي يحذر من "عواقب وخيمة" لعنف المستوطنين في الضفة الغربية: إسرائيل لا تخطط لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة

LBCI
أخبار دولية
00:32

ترامب: الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

لبنان تبلغ من سوريا فتح معبر العبودية في ٩ الجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إسرائيل تُفرج عن ثلاثة لبنانيين وسوريَّين بعد أن اختطفتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إسرائيل تبحث عن رفات يهودٍ في لبنان..من هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
00:59

الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية

LBCI
أمن وقضاء
06:11

سرق مبلغًا ماليًا من مكان عمله وفرّ... وشعبة المعلومات تكشف مكان اختبائه وتوقفه

LBCI
اقتصاد
04:47

رابطة موظفي الإدارة العامة: تعطيل قسري يوم الجمعة من كل أسبوع... وإضراب يوم إضافي أسبوعيًا

LBCI
أمن وقضاء
06:45

إليكم الحصيلة النهائية للغارات الإسرائيلية أمس...

LBCI
فنّ
13:36

وائل كفوري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "قربت الشتوية"

LBCI
أخبار دولية
13:09

عملية عسكرية إسرائيلية "تُعلن إنهاءَ ملف علي الطاهر"

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 5-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
03:06

مخزومي: سلّموا سلاحكم للدولة قبل أن نخسر لبنان... "لقد طفح الكيل"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More