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مقدمة النشرة المسائية 5-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-05 | 12:43
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مقدمة النشرة المسائية 5-9-2026
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مقدمة النشرة المسائية 5-9-2026
في تطورٍ بالغ الأهمية، يؤشر إلى تصاعد وتيرة الحرب بالمقارنة مع مساعي التهدئة، أعلن الجيش الأميركي اليوم أنه قصف ودمر ثلاث ناقلاتِ نفطٍ تابعةٍ للحرس الثوري الإيراني، بعدما أطلق الأخير النار على سفن حربية أميركية.
وقال الجيش في بيان: "إثر الهجمات الإيرانية الفاشلة، عطّلت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" بشكل دائم، ناقلتي نفط تابعتين للحرس الثوري الإيراني. كذلك، دمرت القوات الأميركية ناقلة نفط فارغة ً بالكامل في خليج عُمان.
الأميرال براد كوبر قائدُ القيادة المركزية الأميركية قال: "الرسالة واضحة للحرس الثوري الإيراني: إذا أطلقتم النار على سفينتين من سفننا، فسوف نفرض تكلفة اقتصادية أعلى، بتدمير ثلاث من سفنكم".
بهذا التطور، يبدو أن لا رجعة إلى الوراء في الحرب الأميركية الإيرانية.
إلى لغز علي الطاهر. عمليًا ماذا حصل؟ إسرائيل تؤكد أنها سيطرت عملياتيًا على التلة، فيما حزب الله التزم الصمت على الرغم من أنه أصدر اليوم بيانًا هاجم فيه بعنف السلطة اللبنانية وغيابَها التام عن تحمل مسؤولياتها، وإصرارها المخزي على الاستمرار في خياراتها الخاطئة ونهجها التنازلي والاستسلامي، وإطارِها الذي يدوسه العدو كل يوم، والذي لم يجلب للبنان سوى العار والخِزي.
الحزب لم يُشِر في البيان إلى ما جرى في تلة علي الطاهر، فيما تتوالى الأسئلة. ومن أبرزها:
كيف تمكّن الجيش الإسرائيلي من الوصول إليها؟
وماذا تعني السيطرة على علي الطاهر؟
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المسائية
5-9-2026
مقدّمة النّشرة المسائيّة 04-09-2026
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