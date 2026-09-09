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نتنياهو في مواجهة أخطر اتهام قبل الانتخابات: تحذير إماراتي تجاهله وتصعيد على جبهة لبنان

تقارير نشرة الاخبار
2026-09-09 | 13:14
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نتنياهو في مواجهة أخطر اتهام قبل الانتخابات: تحذير إماراتي تجاهله وتصعيد على جبهة لبنان
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نتنياهو في مواجهة أخطر اتهام قبل الانتخابات: تحذير إماراتي تجاهله وتصعيد على جبهة لبنان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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