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مقدمة النشرة المسائية 9-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-09 | 12:44
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مقدمة النشرة المسائية 9-9-2026
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مقدمة النشرة المسائية 9-9-2026
لم يعد يعيش في النبطية وجوارها سوى اقلّ من عشرة في المئة من السكان، يمضون الساعات تحت النيران الاسرائيلية، والتهديدِ بالوصول الى مدينتهم بحجة تحرّكِ عناصرِ حزب الله هناك.
هذا ما حرّك ملفَ عودةِ الدولة الى المدينة، وهي تشهدُ منذ ساعات تخفيضاً للاعتداءات الاسرائيلية من جهة وتكثيفاً لوجود الجيش اللبناني في المنطقة التي لم يتركها اصلا.
في الاجتماع الامني الذي عقده رئيس الجمهورية جوزاف عون عصراً، جملة هي مفتاح قصة النبطية وما هو ابعدُ منها، وهذه حرفيتُها:
ايُ فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعةً للاعتداءات ومساساً بالسيادة الوطنية، والانتشارُ الامني في النبطية متصلٌ بالتزامات الدولة وموقعِها التفاوضي مع اسرائيل.
كيف يُقرأ كلام عون هذا، وهل هو تذكيرٌ بأن الدولة بكل مؤسساتها المدنية وأجهزتِها الامنية ملتزمة أمن المناطق الجنوبية غير المحتلة، بكل ما يحويه ذلك من تفاصيل تبدأ من ضبط السرقات الى ضبط السلاح، وبأن تكثيف حضور الجيش هناك يجعلُ ايَ اعتداءٍ على النبطية اعتداءً على الجيش نفسه.
أمام المعادلة هذه، معضلتان:
من يضمن فعلاً عدمَ تحويل النبطية الى بنت جبيل ثانية او خيام ثانية، وهنا نتحدث عن حزب الله.
ومن يضمن ان لا يؤديَ جنونُ بنيامين نتنياهو الى اشعال أي جبهة واحتلال أي منطقة ومنها النبطية وربما أبعدُ من النبطية حتى!
الوقائع تدلُ على أن لا ضمانات، سوى ربما بمقدار ما تطبقه الدولة من التزامات. فهي كلما كثفت عملَها كلما سحبت الذرائعَ ربما من اسرائيل، وفي هذا الاطار، جاء بيانُ قيادة الجيش الذي اكد الاستعدادَ الكامل لتنفيذ التزامات اتفاق الاطار، في حين أن اسرائيل لم تلتزم به وخرقته سبعةَ الاف وسبعمئة مرة.
اسرائيل التي تتقدم صوبَ انتخابات تشريعية، تتوالى فيها الضرباتُ ضد نتنياهو وحكومتِه المتطرفة، وهو وجّه رسالة اليوم من جبل الشيخ المحتل مفادُها:
نحن قريبون جدا من تحقيق اسقاط النظام الايراني، والمحورُ بكامله سينهارُ في نهاية المطاف.
نهاية لا يستطيع نتنياهو جدولتها، وهي مرتبطةٌ بالحرب بين الولايات المتحدة والصين ومحورِها: من منهما يمسكُ بالطاقة وامداداتِها وطرقِها من حول العالم!
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