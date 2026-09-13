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o
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"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-13 | 13:49
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"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
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"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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