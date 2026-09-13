الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
الكاتب:
بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-13 | 16:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
0
min
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
زيارة
رسامني
سوريا…
العمل
الأرض:
لبنانية–سورية
تعاين
الحديد
طرابلس
"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:44
ترامب يقلل من أهمية تقارير عن تزويد كيانات صينية إيران بمعلومات استخباراتية
أخبار دولية
00:44
ترامب يقلل من أهمية تقارير عن تزويد كيانات صينية إيران بمعلومات استخباراتية
0
أخبار دولية
00:32
الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية
أخبار دولية
00:32
الحوثيون يتهمون السعودية بشن أكثر من 50 غارة على مناطقهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية
0
أخبار دولية
00:28
كوريا الشمالية تعلن عن إجراء مناورة عسكرية "هجومية"
أخبار دولية
00:28
كوريا الشمالية تعلن عن إجراء مناورة عسكرية "هجومية"
0
آخر الأخبار
00:19
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:19
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
تقارير نشرة الاخبار
13:49
"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:28
كوريا الشمالية تعلن عن إجراء مناورة عسكرية "هجومية"
أخبار دولية
00:28
كوريا الشمالية تعلن عن إجراء مناورة عسكرية "هجومية"
0
أمن وقضاء
2026-01-06
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
أمن وقضاء
2026-01-06
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
0
أخبار لبنان
2026-04-26
عبد الله: قرار ماكرون إعفاء طلابنا بالجامعات الفرنسية من رسم التسجيل يشكل رسالة تضامن ودعم للشعب اللبناني
أخبار لبنان
2026-04-26
عبد الله: قرار ماكرون إعفاء طلابنا بالجامعات الفرنسية من رسم التسجيل يشكل رسالة تضامن ودعم للشعب اللبناني
0
أمن وقضاء
2026-01-01
أمن الدولة نوّهت بالإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة
أمن وقضاء
2026-01-01
أمن الدولة نوّهت بالإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
تقارير نشرة الاخبار
16:21
بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص
0
عالم الطبخ
14:17
تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
14:17
تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
تقارير نشرة الاخبار
13:49
"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سوق الأحد.. عودة الحياة إلى تول
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سوق الأحد.. عودة الحياة إلى تول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
علي الطاهر.. ردّ غائب وتفاهمات غامضة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
علي الطاهر.. ردّ غائب وتفاهمات غامضة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المعاش ثابت.. والغلا طاير
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المعاش ثابت.. والغلا طاير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:44
طقس حار يسيطر على لبنان...
حال الطقس
02:44
طقس حار يسيطر على لبنان...
2
أخبار لبنان
02:54
الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء
أخبار لبنان
02:54
الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء
3
خبر عاجل
16:01
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
خبر عاجل
16:01
معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي
4
منوعات
05:48
PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)
منوعات
05:48
PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟
6
رياضة
07:11
اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز
رياضة
07:11
اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز
7
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 13-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 13-9-2026
8
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More