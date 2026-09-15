مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2026

ضخامة ما يحصل من حول العالم تُحوِّلُ صراخَ مجلس النواب اللبناني الى تفصيلٍ واجبٌ تخطّيه.فمهما علا هذا الصراخ وحتى ولو بلغ حد َّطرح الثقة بالحكومة فالحكومة باقية لأنَّ مَن وافق على تشكيلها من الدول المقرِّرة لم يتخذ قرارَ الاطاحة بها.وعليه, لنعُد الى ضخامة ما يحدث من حول العالم.الحرب الاميركية - الايرانية مستمرة، والى جبهاتها أدخِلت السعودية التي تعرضت مجددا ً اليوم لضربات حوثية، فيما أعلِنَ تعليقُ تحميل النفط من ميناء ينبع، ما يرفع حدة الشُّح في تأمينه.وعليه، أسعارُ النفط الى ارتفاع، وقد دخلت جبهتَها هي ايضا ليبيا بعد اعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالَ القوة القاهرة عقب اغلاق مجموعةٍ من المحتجين حقولا نفطية، ما ادى الى ارتفاع اسعار خام البرنت والخام الاميركي.خِناقُ المضائق وطرق الامداد يشتد، وعلى هذه الجبهة قالت قطر إن اغلاقَ باب المندب اذا حصل كارثيٌ على العالم أجمع.كل هذه التطورات، أضف اليها اجتماع البنك الفيدرالي الاميركي غداً، وما سيصدُر عنه من مقررات بشأن اسعار الفائدة وامكان رفعها على الرغم من معارضة الرئيس دونالد ترامب تضع العالم كله امام سيناريوهين، لا أحدَ قادرٌ على حسم اي ٍ منهما:إما تفجيرُ الوضع الميداني، فتتقدم ُ أولوية الأمن على أولوية معالجة الاقتصاد.وإما التوجهُ صوبَ حل ديبلوماسي، وسط معلومات تحدثت عن تواصل اميركي عُماني بحثَ جهود التهدئة في المنطقة.وسْط هذه الظروف، يستعد لبنان لاجتماع باريس بعد غد، وهو تحضيري لمؤتمر دعم الجيش، ويأتي في لحظة أصبح فيها الوضعُ صعباً الى حد كبير، مع اصرار اسرائيل على القول إن اتفاق الاطار فشل وسقطت معه فكرة المناطق التجربيبة.ومن خارج هذا السياق، برز ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية مساء عن ان المحامي العام التمييزي سلّم مطالعته وهي مؤلفة حسب معلوماتنا من 263 صفحة بشأن ملف تفجير المرفأ الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصًا، بينهم سياسيون من بينهم الرئيس السابق ميشال عون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير.