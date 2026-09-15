بيسنت يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني لبحث إيران والروابط المالية مع طهران

اكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي , إنه سيلتقي مع نائب رئيس الوزراء الصيني مطلع الأسبوع المقبل، وذلك قبيل اجتماع بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني الأسبوع المقبل.لافتا الى انهما سيواصلان مناقشاتهما بشأن إيران والروابط المالية للصين مع طهران التي تسعى واشنطن إلى عزلها عن الأنظمة المالية الغربية.