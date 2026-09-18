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في الذكرى الثانية لتفجير البيجرز في لبنان… تهديد إسرائيلي بعمليات نوعية وتغيير الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-18 | 13:15
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في الذكرى الثانية لتفجير البيجرز في لبنان… تهديد إسرائيلي بعمليات نوعية وتغيير الشرق الأوسط
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في الذكرى الثانية لتفجير البيجرز في لبنان… تهديد إسرائيلي بعمليات نوعية وتغيير الشرق الأوسط
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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