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في الذكرى الثانية لتفجير البيجرز في لبنان… تهديد إسرائيلي بعمليات نوعية وتغيير الشرق الأوسط

تقارير نشرة الاخبار
2026-09-18 | 13:15
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في الذكرى الثانية لتفجير البيجرز في لبنان… تهديد إسرائيلي بعمليات نوعية وتغيير الشرق الأوسط
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في الذكرى الثانية لتفجير البيجرز في لبنان… تهديد إسرائيلي بعمليات نوعية وتغيير الشرق الأوسط

 
 
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