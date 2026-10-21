أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شهر عسل
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-21 | 13:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
0
min
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
تلوّح
إيران
الانتخابات
عسكري
وتصاعد
التوتر
لبنان
التالي
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:46
الإماراتية لانا نسيبة تعلن ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
أخبار دولية
16:46
الإماراتية لانا نسيبة تعلن ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
16:30
إسرائيل تعتقل مرشحا للكونغرس الأميركي أثناء قطف الزيتون في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:30
إسرائيل تعتقل مرشحا للكونغرس الأميركي أثناء قطف الزيتون في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
16:28
البابا لاون لن يحتاج لعلاج إضافي بعد العملية التي خضع لها
أخبار دولية
16:28
البابا لاون لن يحتاج لعلاج إضافي بعد العملية التي خضع لها
0
آخر الأخبار
16:27
مصدران رسميان ليبييان لرويترز: تسليم الرهينتين إلى سلطات النمسا وسويسرا بعد استكمال الإجراءات اللازمة
آخر الأخبار
16:27
مصدران رسميان ليبييان لرويترز: تسليم الرهينتين إلى سلطات النمسا وسويسرا بعد استكمال الإجراءات اللازمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من المزارع إلى المطاعم… رحلة وجبة تحرّك الاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من المزارع إلى المطاعم… رحلة وجبة تحرّك الاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من ينقذ موسم التفاح اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من ينقذ موسم التفاح اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من احتمالات الحرب على إيران إلى خطوط التواصل الأميركية–الروسية–الصينية... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من احتمالات الحرب على إيران إلى خطوط التواصل الأميركية–الروسية–الصينية... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:54
لانا نسيبة تقول لرويترز إنها حصلت على إجازة من منصبها كوزيرة دولة بالإمارات للتفرغ لترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
آخر الأخبار
15:54
لانا نسيبة تقول لرويترز إنها حصلت على إجازة من منصبها كوزيرة دولة بالإمارات للتفرغ لترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
2026-09-09
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً وادي زبقين في قضاء صور واستهدف وادي السلوقي في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-09-09
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً وادي زبقين في قضاء صور واستهدف وادي السلوقي في قضاء بنت جبيل
0
فنّ
08:00
سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"
فنّ
08:00
سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"
0
آخر الأخبار
2026-08-29
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-08-29
الجزيرة: غارة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من المزارع إلى المطاعم… رحلة وجبة تحرّك الاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من المزارع إلى المطاعم… رحلة وجبة تحرّك الاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من ينقذ موسم التفاح اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من ينقذ موسم التفاح اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من احتمالات الحرب على إيران إلى خطوط التواصل الأميركية–الروسية–الصينية... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من احتمالات الحرب على إيران إلى خطوط التواصل الأميركية–الروسية–الصينية... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
2
أمن وقضاء
14:26
بالفيديو - قوى الأمن تحذر: "معك مخفر حبيش... هيك ببلش الإحتيال انتبهوا"
أمن وقضاء
14:26
بالفيديو - قوى الأمن تحذر: "معك مخفر حبيش... هيك ببلش الإحتيال انتبهوا"
3
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
4
حال الطقس
01:49
احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا
حال الطقس
01:49
احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا
5
أخبار لبنان
12:56
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
أخبار لبنان
12:56
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
6
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
7
أخبار لبنان
04:04
معلومات الـLBCI: مجلس الأمن بعقد مشاورات مغلقة في شأن التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559
أخبار لبنان
04:04
معلومات الـLBCI: مجلس الأمن بعقد مشاورات مغلقة في شأن التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559
8
اسرار
00:00
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
00:00
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More