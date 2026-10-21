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مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-21 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
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مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026

هل يقترب العالمُ من جولة جديدة من الحرب الاميركية الاسرائيلية على إيران؟

جولةٌ تَستكمل صراعاً بدأ في الثامن والعشرين من شباط الفائت، تخلله وقفُ نار أُعلن من إسلام آباد في حزيران، إنهار في تموز، ومنذ ذلك الحين الحربُ مفتوحة.

ما تغير اليوم، ميلُ كل المؤشرات الى تصعيد المواجهة، وصولا الى حسمها.

الرئيس الاميركي دونالد ترامب يناقش الخيارات العسكرية مع فريقه.

وزير خارجيته ماركو روبيو يقول إن التوصل الى إتفاق مع طهران صعب للغاية، ووزير دفاعه العائدُ من تل أبيب، يحرك القطعَ البحريةَ صوب مضيق هرمز والشرق الاوسط.

إيران تتأهبُ. 

تشترط للعودة الى التفاوض، قبولَ واشنطن بالنقاط السبعة التي سبق وقدمتها، ووزير خارجيتها عباس عراقجي يكتب في الـ financial times  أن لا ثقة في رغبة واشنطن في السلام.

هذه المؤشراتُ تزامنت مع ما يجب قراءتُه بدقة.

جولةُ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على دول الخليج، وهي شملت اليوم السعودية للتضامن معها، هدفُها الحقيقي تأمينُ احتياطات الديزل الى فرنسا، وهذا تحقق في الرياض، الكويت والبحرين، فيما كانت روسيا تعلن انطلاق اولى شحنات الديزل غدا الى الولايات المتحدة بموجب اتفاق بين رئيسي البلدين.

العالم اذا يبحث عن الاحتياطاتِ لأمنه في الطاقة والغذاء، وهذا كافٍ للقول إن الحربَ طويلةٌ وفصولَها كثيرة، ومن بينها فصلُ لبنان، الذي سمع أحدُ وزرائه كلاماً واضحاً بأن الوضع يتجه للاسوأ، كما سمع مسؤولوه في بيروت من الفرنسيين، والقطريين وغيرِهم تحذيراً من إنزلاق حزب الله للمواجهة، ما سيسمح لاسرائيل بتنفيذ تهديداتها، وآخرُها ما أعلنه وزيرُ أمنها يسرائيل كاتس اليوم, الذي قال: اذا هاجمتنا ايران، فسنحرقها، واذا هاجمنا حزب الله، سنوسع عمليتَنا البرية، ونوسع المنطقة الامنية الدائمة، نستهدف الضاحية الجنوبية والحزبَ خارجَها ايضا.

وسط كل ذلك، يصبحُ الحديثُ عن تقدم في المباحثات العسكرية في تامبا، غيرَ منطقيٍ او متوقع. 

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21-10-2026

مقدمة النشرة المسائية ٢٠-١٠-٢٠٢٦
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