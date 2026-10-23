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فرنسا تتحصّن قبل سبت الغضب
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-23 | 13:25
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فرنسا تتحصّن قبل سبت الغضب
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فرنسا تتحصّن قبل سبت الغضب
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