أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسطنبول تجمع 8 دول لاحتواء التصعيد… فهل تنجح الدبلوماسية في منع اتّساع الحرب؟

أخبار دولية
2026-10-23 | 13:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسطنبول تجمع 8 دول لاحتواء التصعيد… فهل تنجح الدبلوماسية في منع اتّساع الحرب؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إسطنبول تجمع 8 دول لاحتواء التصعيد… فهل تنجح الدبلوماسية في منع اتّساع الحرب؟

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

لاحتواء

التصعيد…

الدبلوماسية

اتّساع

الحرب؟

LBCI التالي
فرنسا تتحصّن قبل سبت الغضب
سبعة قتلى في اعتداء على كنيسة في الأردن نفّذته مجموعة من المتطرفين وفق السلطات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:26

ترامب: سأتحدث إلى ماسك إذا لم تُحلّ مشكلة ستارلينك في أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
16:22

الوكالة الوطنية: أطراف زوطر الشرقية وميفدون وبرعشيت ومجدل زون والقنطرة عرضة للقصف المدفعي من مرابض العدو الإسرائيلي وتفجير كبير في الخيام

LBCI
أخبار دولية
16:05

ترامب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران

LBCI
أخبار دولية
16:02

الحرس الثوري الإيراني: اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية جنوبي مضيق هرمز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:26

ترامب: سأتحدث إلى ماسك إذا لم تُحلّ مشكلة ستارلينك في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
16:05

ترامب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران

LBCI
أخبار دولية
16:02

الحرس الثوري الإيراني: اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية جنوبي مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
16:00

ترامب: سنتعامل مع كوبا في طريق عودتنا من إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-07

شهيدان في غارة إسرائيلية على غزة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-05

إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يحتجز سفينتين في الخليج تحملان أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب ويحيل طاقمهما المكون من 15 أجنبيا إلى القضاء

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-02

الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت اليوم 3 أشخاص اقتربوا من الجنود عند الخط الأصفر في جنوب غزة

LBCI
آخر الأخبار
10:49

وزير الخارجية الألماني: فرنسا وبريطانيا وألمانيا مستعدة للتفاوض مع إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

عملية الخليل تضع نتنياهو أمام اختبار أمني وسياسي قبل الانتخابات الإسرائيلية

LBCI
عالم الطبخ
13:53

نكهات مبتكرة وتوليفة استثنائية: برغر اللحم بصلصة الكلمار وسلطة الكولسلو بالتفاح مع الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان على طريق النقل العام الحديث: خطة لتوسيع شبكة الباصات بأكثر من 50 مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

فرنسا تتحصّن قبل سبت الغضب

LBCI
أخبار دولية
13:23

إسطنبول تجمع 8 دول لاحتواء التصعيد… فهل تنجح الدبلوماسية في منع اتّساع الحرب؟

LBCI
أخبار دولية
13:18

هجوم دموي على جنازة في كنيسة بالكرك الأردنية… والملك عبدالله يتوعّد بأشدّ العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قضية المتفجرات هل تحيل حزب الله امام المجلس العدلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

مصير المحادثات اللبنانية الاسرائيلية بعد الانتخابات الاسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:46

عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس

LBCI
أخبار لبنان
07:36

عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية

LBCI
أخبار لبنان
12:15

"كهرباء لبنان" تقرّر قطع التيار عن الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها...

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 23-10-2026

LBCI
فنّ
02:57

إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل "عشماوي"

LBCI
أخبار لبنان
08:22

وزير الاتصالات: حقوق موظفي أوجيرو تنتقل كاملة إلى "ليبان تيليكوم"

LBCI
صحف اليوم
23:59

مصادر لـ"الشرق الأوسط": تمايز علني بين بري و"حزب الله"… إلى أين تصل حدود الاختلاف بين الحليفين؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More