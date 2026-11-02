في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح... شراكة بين وزارة الزراعة وToters

في مبادرة تهدف إلى دعم التفاح، وتعزيز تسويقه واستهلاكه محليًا، وفتح قنوات جديدة تربط الإنتاج الوطني بالمستهلكين، جمعت شراكة جديدة بين وزارة الزراعة وشركة Toters، بحضور وزير الزراعة نزار هاني.



وتأتي الخطوة في إطار جهود وزارة الزراعة المتواصلة لدعم المزارعين، من خلال شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص.