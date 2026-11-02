جولة لوزيرة البيئة في عكار... وتطرق إلى حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان

في شأنٍ بيئي، وفي إطار تنفيذ مشروع الوقاية من حرائق الغابات، وُقّعَت مذكرات التفاهم وتسلّم المعدات المخصّصة للجهات المستفيدة في عكار، حيث تطرّقت وزيرة البيئة تمارا الزين، خلال جولة لها على عكار، إلى ملفات حرائق الغابات والنفايات وتلوث نهر الاسطوان.