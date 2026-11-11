حنين السيد من عكار: المنطقة ستستفيد من زيادة موازنة الشؤون الاجتماعية… والفقر يطال نحو 45% من اللبنانيين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن عكار منطقة غنية بإمكاناتها البشرية والاقتصادية وأن ازدهار سوريا سينعكس إيجابًا على لبنان في ضوء الترابط الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين.وجاء كلام السيد خلال جولة لها على محافظة عكار لبحث الواقع الاجتماعي والإنمائي في المنطقة والتحديات التي تواجه أبناءها.وإذ كشفت السيد أن عكار ستكون من المناطق المستفيدة من زيادة موازنة وزارة الشؤون،تطرقت إلى برنامج "أمان" الذي يطال نحو 20 في المئة من الشعب اللبناني، في ظل ارتفاع معدلات الفقر بعد الحربين الأخيرتين إلى نحو 45 في المئة.