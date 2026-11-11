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خمسة أشخاصٍ "بأعمال مشبوهة" أُلقيَ القبضُ عليهم بين جرودِ البترونِ وبشرّي

تقارير نشرة الاخبار
2026-11-11 | 07:46
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خمسة أشخاصٍ "بأعمال مشبوهة" أُلقيَ القبضُ عليهم بين جرودِ البترونِ وبشرّي
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خمسة أشخاصٍ "بأعمال مشبوهة" أُلقيَ القبضُ عليهم بين جرودِ البترونِ وبشرّي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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