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مقدمة النشرة المسائية 11-11-2026

تقارير نشرة الاخبار
2026-11-11 | 13:08
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مقدمة النشرة المسائية 11-11-2026
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مقدمة النشرة المسائية 11-11-2026

ثلاثة اخبار شغلت اللبنانيين منذ امس.

قتل النائب العراقيّ السابق احمد العلواني في بيروت, وتوقيف مجموعة من الشبان بين جرد بشري والبترون, وحادث وليد الحلاني في بيروت أيضا.

في الملفين الأول والثاني, شعبة المعلومات تواصل تحقيقاتها.

تبحث عن قتلة العلواني, كما تبحث عن دوافع الجريمة, وسط معلومات متناقضة بشدة.

منها من يتحدث عن دوافع شخصية وراءها, ومنها ما ينسبها الى صراعات سياسية داخلية عراقية.

الملف الثاني يسوده الصمت المطبق.

الـLBCI تواصلت مع اكثر من مصدر معني بالتحقيقات.

لا احد حتى الساعة اكد انتماء الشبان, وهل هم فعلا عناصر من حزب الله, ام مؤيدون له بحسب مصادر الحزب, ولماذا كانوا يتحركون في المنطقة؟

حادث الوليد, هو الخبر الثالث, وآخر المعطيات تشير الى اطلاقه.

على خط الخبران الأول والثاني دخل رئيس الحكومة نواف سلام, معلنا ان توقيف المجموعة يطرح شبهات جدية عن طبيعة نشاطها, ومؤكدا ان زمن اللفلفة انتهى. 

تزامنًا كان رئيس الجمهورية جوزاف عون يوجه رسالة تحذيرية لمنتقدي الجيش والقوى الأمنية، حرفيتها: لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حب الوطن وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية.

وسط هذه التطورات، الضبابية تحيط بمصير قوات اليونيفيل.

ما عُلمْ أنّ سيناريوهات عدة تطرح بين الأميركيين والفرنسيين وهي كلها تنطلق من مبدأين: لا دور ممدَّدا أو جديدا لهذه القوات, ومهمة خلفها لن تشمل نزع سلاح حزب الله, انما كيفية دعم الجيش لتنفيذ المهمة.

من بين هذه السيناريوهات, توسعة عديد قوة مراقبي الهدنة, وهم غير مسلحين, ليبقى السؤال:

ماذا عن القرار 1701, وهل سيحتاج هذا السيناريو او غيره، تعديلا من مجلس الامن يشمل ما يحكى عن القرارات الدولية المرتبطة بلبنان، إضافة الى الاطار الثلاثيّ الذي وُقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية؟
 
أسئلة كثيرة وسط تطورات تشمل الحرب الأميركية على ايران, ومباحثاتِ أبو ظبي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية, وصولًا الى القمة المتوقعة في الصين, بين الرؤساء، الصيني, والأميركي والروسيّ.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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