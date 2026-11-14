الحاج حسن: المقاومة تواجه ثلاث حروب متتالية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن المقاومة تواجه ثلاث حروب متتالية، من حرب عام 2024 إلى حرب عام 2026، وما تخللهما من خمسة عشر أو ستة عشر شهرًا من المواجهة، معتبرًا أن هذه الحروب لم تتوقف فعليًا، وأن هدفها الأساسي لا يزال القضاء على حزب الله والمقاومة.