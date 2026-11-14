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الحاج حسن: المقاومة تواجه ثلاث حروب متتالية
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-14 | 07:48
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الحاج حسن: المقاومة تواجه ثلاث حروب متتالية
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الحاج حسن: المقاومة تواجه ثلاث حروب متتالية
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن المقاومة تواجه ثلاث حروب متتالية، من حرب عام 2024 إلى حرب عام 2026، وما تخللهما من خمسة عشر أو ستة عشر شهرًا من المواجهة، معتبرًا أن هذه الحروب لم تتوقف فعليًا، وأن هدفها الأساسي لا يزال القضاء على حزب الله والمقاومة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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