جعجع: وظيفة التحقيق ليست الوقوف عند المنفّذين بل الوصول إلى من أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ القرار

اكد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أنّ ما كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وضبط شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، يطرحان مسألة أبعد بكثير من التحقيق مع عناصر لأنّ القضية الأساسيّة، تكمن في وجود تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة فيما تتجنّب السلطات الوصول إلى الجهات القياديّة التي تقف خلف هذه النشاطات، رغم إعلان مسؤولين في حزب الله مسؤوليّتهم عن بعضها.



واعتبر خلال العشاء السنوي لمنسّقيّة القوّات اللبنانيّة في البترون أنّ وظيفة التحقيق ليست الوقوف عند المنفّذين، بل الوصول إلى من أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ القرار.