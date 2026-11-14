اليوم الثالث من جولة نجل الرئيس التركي في لبنان...

في اليوم الثالث ضمن جولته في لبنان، وصل بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى محافظة عكار، حيث استهل جولته من دار الإفتاء في حلبا، والتقى مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، بحضور عدد من النواب والمشايخ والفاعليات السياسية والاجتماعية.



ومن حلبا، انتقل إلى بلدة الكواشرة، حيث حظي باستقبال شعبي حاشد من الأهالي.



كما شملت جولته بلدة عيدمون في لقاء تم الإضاءة فيه على مبادرات وفرص اقتصادية للمنطقة.