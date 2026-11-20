قائد الجيش في لقاءٍ حواري تفاعلي مع طلاب جامعة سيدة اللويزة

وفي ظلّ هذه الظروف، كان لافتًا كلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل في لقاءٍ حواري تفاعلي مع طلاب جامعة سيدة اللويزة NDU التي نظّمت احتفالًا بمناسبة عيد الاستقلال، أتاح للطلاب طرح أسئلتهم وهواجسهم بشأن مرحلة ما بعد اليونيفيل وحصر السلاح، إضافةً إلى دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الراهنة.



ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسة العسكرية والجيل الشاب، والاستماع إلى تطلعاته وتساؤلاته حيال مستقبل لبنان والدولة ومؤسساتها.