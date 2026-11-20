التعهدات الوطنية للوقاية من العنف ضد الأطفال موضع بحث وزيرة الشؤون

التعهدات الوطنية الهادفة إلى تسريع العمل للوقاية من العنف ضد الأطفال والاستجابة له عرضتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خلال ترؤسها وفد لبنان إلى المؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال في مانيلا.



وتناولت السيد التعهدات الوطنية من اجل الانتقال من السياسات إلى إجراءات قابلة للقياس وحماية الأطفال في منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم وعلى الإنترنت.