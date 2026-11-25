طليس يمهل الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالب قطاع النقل البري ويلوح بتحرّك جديد في 2 كانون الأول

من السادسة صباحاً، نزل سائقو النقل البري إلى الشارع في مختلف المناطق اللبنانية، احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة المطالب التي سبق أن اتفقت عليها مع اتحادات ونقابات القطاع.



وتفاوتت حدة التحركات بين منطقة وأخرى، فيما بقيت حركة السير سالكة.



مع بعض الازدحام في بيروت. ويأتي التحرّك احتجاجاً على عدم تنفيذ المطالب المتفق عليها مع الحكومة، وفي مقدّمها صرف الدعم المالي للسائقين العموميين، ومكافحة النقل غير الشرعي، وتعديل قانون السير.



وفي ختام تحرّك اليوم، ومن ساحة رياض الصلح، أمهل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الحكومة أسبوعاً للاستجابة للمطالب، ملوّحاً بتجديد التحرّك الأربعاء المقبل، في الثاني من كانون الأول.