وفي المناطق، كان التحرك أكثر تأثيراً في طرابلس، حيث أُقفلت طرق رئيسية، أبرزها جسر البالما بالاتجاهين، وطريق المئتين وساحة النور، ما أدى إلى اختناقات مرورية وشلل شبه كامل في حركة السير على عدد من محاور المدينة قبل أن تعيد القوى الأمنية فتح الطرقات لتعود الحركة إلى طبيعتها.أما في صيدا، فتجمع عدد من السائقين العموميين على الكورنيش البحري، وقطعوا الطريق جزئياً عند مدخل جسر الأولي قبل إعادة فتحها، فيما حاول المعتصمون منع عدد من الفانات غير الملتزمة بالإضراب من مواصلة العمل.في المقابل، بقيت حركة السير طبيعية في محافظة بعلبك الهرمل، حيث اكتفى السائقون بالتجمع عند مدخل بعلبك الجنوبي، فيما بقي الأوتوستراد الدولي باتجاه بيروت، بما فيه طريق ضهر البيدر، سالكاً في الاتجاهين.وفي البقاع، عمد سائقو السيارات العمومية والفانات والصهاريج إلى حصر حركة السير بمسرب واحد، ما أدى إلى ازدحام مروري خانق. وأكد رئيس نقابة السائقين العموميين في البقاع أحمد فرحات أن التحرك معيشي بعيد عن السياسة.