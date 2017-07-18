اسرار الصحف 19-07-2017

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الجمهورية

المستقبل

من هم الوزراء؟ ...لم يعلّق أحد من الوزراء على قول الوزير السابق سجعان قزي بأن 7 منهم يتردّدون إلى دمشق باستمرار.لا مستقلين ...قال وزير سابق إنه بإلغاء آلية التعيينات تلغى إمكان وصول أي مستقل لأي وظيفة.عبوات جبيل ...لوحظ أن الاجراءات الأمنيّة في مهرجانات جبيل الأحد بلغت حد نزع كل أغطية عبوات المياه البلاستيك وتركها مفتوحة ما أربك الناس في كيفية حملها والاحتفاظ بها طوال الحفل.نُقِل عن مرجع سياسي رفضه الإستجابة لما وصفه لتمنِّيات من جهات سياسية، للموافقة على تمرير مناقصة تُثار حولها أسئلة وإلتباسات.إمتنع أحد الأحزاب عن التعليق على زيارة سيقوم بها مرجع كبير إلى دولة غربية خلال الأيام القليلة المقبلة.تبيّن أن أكثر من جهة سياسية عمدت الى توظيف المحسوبين عليها في الوزارات والإدارات العامة بكثافة، إستباقاً لإحتمال إقرار الإصلاحات التي تنصّ على وقف كل أشكال التوظيف في الدولة لمدة سنتين.إنّ الاجتماع الذي عُقد منذ أيام في وزارة المال بين وزراء الداخلية والأشغال والمال أفضى إلى اتفاق على إعادة تأهيل طريق الطفيل وهو ما أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً تحت عنوان "تلزيم أشغال طريق الطفيل باستدراج عروض في إدارة المناقصات".